Auszeichnungen

Mitglieder der Gruppe "Palestinians and Jews for Peace" bei einer Friedensdemonstration 2023 in Köln. (dpa / Roberto Pfeil)

Das gab der Stifter-Verein bekannt. Ausgezeichnet wird die Kölner Initiative "Palestinians and Jews for Peace". Sie wurde nach den Terroranschlägen der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 gegründet und setzt sich für den Dialog in der Region ein. Die anderen Preisträger - zwei zivilgesellschaftliche Gruppen aus der US-Stadt Minneapolis - werden für ihren gewaltfreien Widerstand gegen das umstrittene Vorgehen der Einwanderungsbehörde ICE ausgezeichnet.

Die mit je 2.000 Euro dotierten Preise werden am 1. September überreicht. Mit dem Aachener Friedenspreis werden seit 1988 jährlich Einzelpersonen oder Gruppen gewürdigt, die an der Basis für Frieden und Verständigung arbeiten.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.