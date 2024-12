Ankündigung

"Special Olympics Sportler des Jahres" ab 2025 (Christoph Soeder/dpa)

Das wurde in der Pressekonferenz zur Sportlerwahl in Baden-Baden bekanntgegeben. Der Geschäftsführer von Special Olympics Deutschland, Albrecht, zeigte sich erfreut. Er bezeichnete es als Meilenstein in der Historie von Special Olympics, dass "unsere Sportlerinnen und Sportler erstmalig bei so einer renommierten Wahl die Chance erhalten, gleichberechtigt mit den anderen Athleten im Rampenlicht zu stehen". Damit würden ihre Leistungen stärker in der Gesellschaft anerkannt und gewürdigt.

Die Sportler und Sportlerinnen des Jahres werden traditionell am dritten Adventssonntag geehrt, in diesem Jahr zum 78. Mal.

Diese Nachricht wurde am 05.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.