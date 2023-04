Digitale Entwicklung

Nach Ansicht von Heil sind die zu erwartenden Veränderungen durch die Künstliche Intelligenz gleichzusetzen mit der Industriellen Revolution im 19. Jahrhundert. Das Ausmaß für die Arbeitswelt lasse sich noch nicht absehen, sagte der SPD-Politiker dem "Tagesspiegel". Klar sei aber, man stehe mit der KI am Anfang einer revolutionären Entwicklung . Die Experten in seinem Haus prognostizierten, ab 2035 werde es keinen Job mehr geben, der nichts mit KI zu tun habe. Das gelte auch für Tätigkeiten, von denen man das jetzt noch nicht glaube. Heil forderte, nun die Weichen zu stellen, damit am Ende die Künstliche Intelligenz den Menschen diene und nicht umgekehrt.