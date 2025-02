Weißes Haus

Ab Dienstag US-Einfuhrzölle auf Waren aus China, Kanada und Mexiko - Premier Trudeau: Kanada ist vorbereitet

Die USA haben eine Reihe von Einfuhrzöllen auf Waren aus Kanada, Mexiko und China verhängt. Sie sollen nach Angaben des Weißen Hauses ab Dienstag erhoben werden. Kanadas Premier Trudeau kündigte an, sich in Kürze in einer Ansprache an die Bevölkerung zu wenden.