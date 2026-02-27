Tarifstreit

Verdi ruft erneut zu Streiks auf (Archivbild). (picture alliance / Snowfield Photography / D. Kerlekin / Snowfield Photography)

Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten in rund 150 Verkehrsunternehmen und Busbetrieben auf, ihre Arbeit niederzulegen. Dadurch dürfte es in den größeren Städten auch zu Staus im Berufsverkehr kommen. Nicht vom Warnstreik betroffen sind Niedersachsen und die Stadt Bremerhaven sowie die von der Deutschen Bahn betriebenen S-Bahnen in Berlin und Hamburg

Bereits Anfang Februar war der Nahverkehr bestreikt worden, was Auswirkungen auf viele Millionen Menschen hatte. Hintergrund sind die stockenden Tarifverhandlungen für die rund 100.000 ÖPNV-Beschäftigten. Verdi fordert unter anderem höhere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen und Entlastungen beim Schichtdienst.

Diese Nachricht wurde am 27.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.