Tarifstreit
Ab heute fast bundesweiter Warnstreik im öffentlichen Personennahverkehr für 48 Stunden

Wegen eines zweitägigen Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr kommt es heute und morgen vielerorts zu erheblichen Einschränkungen.

    Ein leerer Bus steht auf einem Parkplatz. Hinter den Scheiben hängen Schilder mit der Aufschrift "Streik".
    Verdi ruft erneut zu Streiks auf (Archivbild). (picture alliance / Snowfield Photography / D. Kerlekin / Snowfield Photography)
    Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten in rund 150 Verkehrsunternehmen und Busbetrieben auf, ihre Arbeit niederzulegen. Dadurch dürfte es in den größeren Städten auch zu Staus im Berufsverkehr kommen. Nicht vom Warnstreik betroffen sind Niedersachsen und die Stadt Bremerhaven sowie die von der Deutschen Bahn betriebenen S-Bahnen in Berlin und Hamburg
    Bereits Anfang Februar war der Nahverkehr bestreikt worden, was Auswirkungen auf viele Millionen Menschen hatte. Hintergrund sind die stockenden Tarifverhandlungen für die rund 100.000 ÖPNV-Beschäftigten. Verdi fordert unter anderem höhere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen und Entlastungen beim Schichtdienst.
