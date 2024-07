Weniger Plastikmüll

Ab heute sind fest verbundene Deckel Pflicht. Bei vielen Verbrauchern hält sich die Begeisterung in Grenzen. (imago / Bildgehege)

Durch die fest verbundenen Deckel soll der Plastikmüll in der Umwelt verringert werden. In Studien zählten Kunststoffdeckel zu den häufigsten Plastikabfällen an Stränden der EU. Die Richtlinie betrifft Einwegverpackungen wie Saftkartons oder Einweg-PET-Flaschen mit einem Volumen bis zu drei Litern. Glas oder Metall sowie Mehrweggetränkebehälter sind nach Angabe des Bundesumweltministeriums von der Pflicht ausgenommen.

Viele Unternehmen haben fest verbundene Deckel bereits vor einiger Zeit eingeführt. Vor dem heutigen Stichtag hergestellte Flaschen, die die alten Deckel haben, können noch verkauft werden.

