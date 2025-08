Ab heute gibt es in fast ganz Europa verstärkte Geschwindigkeitskontrollen. (Patrick Pleul / dpa / Patrick Pleul)

Hintergrund ist eine Aktionswoche der Polizei. Auch mehrere europäische Länder beteiligen sich. Insbesondere an Krankenhäusern, Seniorenheimen, Fußgängerüberwegen, Bushaltestellen und in Baustellen soll die Einhaltung von Tempolimits überwacht werden. Sachsen-Anhalts Innenministerin Zieschang, CDU, sprach von einem wirkungsvollen Mittel, um für das Thema Verkehrssicherheit zu sensibilisieren. Die Gewerkschaft der Polizei hatte in der Vergangenheit zu bedenken gegeben, dass zeitlich begrenzte Geschwindigkeitskontrollen nicht zwangsläufig das Fahrverhalten der Verkehrsteilnehmer veränderten. Laut Statistischem Bundesamt ist überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit die Unfallursache Nummer eins für tödliche Verkehrsunfälle in Deutschland.

