Das Zifferblatt einer Uhr (picture alliance / dpa / Martin Schutt)

Um zwei Uhr wurden die Uhren um eine Stunde auf 3 Uhr vorgestellt. Diese Nacht ist damit eine Stunde kürzer, infolgedessen ist es abends dafür eine Stunde länger hell.

In Deutschland wurde die Sommerzeit 1980 eingeführt, um Energie zu sparen. Kritiker halten die Einspareffekte jedoch für gering. In der Europäischen Union wird seit längerem über eine Abschaffung der Uhrenumstellung diskutiert. Allerdings ist bislang keine Einigung in Sicht.

