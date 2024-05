Die IG BAU hat Streiks angekündigt (picture alliance / dpa / Ole Spata)

Das kündigte die IG Bauen Agrar Umwelt in Frankfurt am Main an. Eine zentrale Kundgebung werde in Osnabrück stattfinden. Ab Dienstag soll es Arbeitsniederlegungen punktuell im gesamten Bundesgebiet geben.

Im Gegensatz zur Gewerkschaft haben die Arbeitgeber den Schlichterspruch abgelehnt. Begründet wurde dies damit, dass die schwierige konjunkturelle Lage der Branche nicht berücksichtigt werde. Empfohlen wurde, die Löhne zum Mai pauschal um 250 Euro anzuheben. Elf Monate später sollten sie um 4,15 Prozent im Westen und 4,95 Prozent im Osten steigen.

Inzwischen haben die Arbeitgeber vorgeschlagen, die Löhne der Beschäftigten freiwillig anzuheben und zwar um fünf Prozent im Westen und sechs Prozent im Osten. Für die unterste Lohngruppe 1 soll der Stundenlohn bundeseinheitlich auf 14 Euro steigen.

