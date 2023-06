Für 18- bis 27-Jährige

Sie sind ab morgen erhältlich. Interessenten können sich dann für den kostenlosen "Freundschaftspass" registrieren lassen . Die Tickets gelten in der zweiten Jahreshälfte für einen Monat im Nah- und Fernverkehr des jeweiligen Nachbarlandes. Gestern hatte Bundesverkehrsminister Wissing angedeutet, das 49-Euro-Ticket könne vielleicht bald auch in Frankreich gelten. Frankreich plane ein ähnliches landesweites Ticket, und er habe große Sympathie dafür, dass beide Länder diese gegenseitig anerkennten sagte der FDP-Politiker der Zeitung "Ouest-France" und den Funke-Medien. Unterdessen will die Deutsche Bahn offenbar den Betrieb von Nachtzügen fördern. Durch Absenkung der Schienenmaut sollten die Kosten sinken, sodass die Angebote für Kunden ausgebaut werden könnten, berichtete der "Tagesspiegel".