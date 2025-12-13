Palästinensergebiete
Abbas stellt Wahlen erst nach Ende des Gaza-Kriegs in Aussicht

Der palästinensische Präsident Abbas hat Hoffnungen auf seit Jahren überfällige Wahlen gedämpft.

    Mahmoud Abbas sitzt in einem Sessel. Auf dem Tisch vor ihm befindet sich ein Schild, auf dem auf Englisch und Arabisch "State of Palestine" steht.
    Schließt baldige Neuwahlen in den Palästinensergebieten aus: Mahmoud Abbas, Chef der Autonomiebehörde. (picture alliance / Newscom / Saudi Press Agency)
    Präsidentschafts- und Parlamentswahlen könnten binnen eines Jahres nach Ende des Gaza-Kriegs abgehalten werden, sagte Abbas bei einem Aufenthalt in Rom. Derzeit gilt dort lediglich eine Waffenruhe.
    Zuletzt hatte es 2005 Wahlen in den Autonomiegebieten gegeben, die Abbas gewann. Inzwischen ist die Popularität des 90-Jährigen stark gesunken.
    Die von Abbas geführte Autonomieverwaltung kontrolliert Teile des israelisch besetzten Westjordanlandes, hat jedoch keine Handhabe gegen die israelische Militärverwaltung oder den Ausbau von Siedlungen. Im Gazastreifen verlor die Palästinenserorganisation Fatah 2007 nach einem gewaltsamen Machtkampf die Kontrolle an die Hamas.
    Diese Nachricht wurde am 14.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.