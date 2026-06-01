Statistisches Bundesamt

Nach Angaben des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden waren es im Jahr 2024 fast 363 Millionen Tonnen. Das sind 4,6 Prozent weniger als im Jahr davor. Eine geringere Abfallmenge wurde zuletzt im Jahr 2009 mit 359 Millionen Tonnen registriert.
Am deutlichsten gingen die Abfälle im Baubereich zurück; dort waren es etwa acht Prozent weniger als im Vorjahr. In diesem Sektor entsteht etwa die Hälfte des Abfalls in Deutschland.
Wie das Statistikamt weiter mitteilte, wurden insgesamt rund 296 Millionen Tonnen Abfälle verwertet. Das entspricht einer Quote von 82 Prozent. Diese Zahl ist seit dem Jahr 2019 nahezu unverändert.
Diese Nachricht wurde am 01.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.