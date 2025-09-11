Ein Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht die Schaffung eines bundesweit einheitlichen Berufsbilds in der Pflegeassistenz vor. Außerdem sollen Pflegekräfte mehr Kompetenzen erhalten und von bürokratischen Aufgaben entlastet werden.
Ein weiterer Tagespunkt ist der Klimaschutz. Am Abend ist dazu eine Debatte über die unterirdische Speicherung von Kohlendioxid anberaumt. Umweltverbände befürchteten negative Folgen für den Klimaschutz und die Energiewende. In einem Brief an führende Fachpolitiker schreiben acht Verbände, die vorliegende Novelle würde einen breiten Einsatz der Technologie auch für technisch vermeidbare Emissionen ermöglichen.
Diese Nachricht wurde am 11.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.