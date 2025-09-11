Ausgebildete Pflegekräfte könnten demnach Leistungen in Bereichen wie Diabetes, Wundmanagement und Demenz erbringen, die bisher Ärzten vorbehalten sind.
Thema im Parlament war zudem eine Gesetzesvorlage zur Ausbildung der Pflegefachassistenz. Bundesbildungsministerin Prien sagte im Bundestag, mit dem Gesetz schaffe man eine einheitliche und attraktive Ausbildung, die 18 Monate dauere und auch vergütet werde. Bislang gibt es 27 landesrechtliche Regelungen.
Diese Nachricht wurde am 11.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.