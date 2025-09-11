Bundestag
Abgeordnete debattieren über mehr Befugnisse von Pflegekräften

Der Bundestag hat in erster Lesung über einen Gesetzentwurf der Regierung für mehr Befugnisse von Pflegekräften debattiert. So soll das Personal etwa mehr medizinische Verantwortung übernehmen und damit der Beruf attraktiver gestaltet werden.

    Ein Pfleger in hellgrüner Krankenhauskleidung geht einen Gang entlang und hantiert mit einem großen Abfallbehälter.
    Der Bundestag debattiert über die Befugnisse von Pflegekräften. (IMAGO / Roland Hartig / IMAGO)
    Ausgebildete Pflegekräfte könnten demnach Leistungen in Bereichen wie Diabetes, Wundmanagement und Demenz erbringen, die bisher Ärzten vorbehalten sind.
    Thema im Parlament war zudem eine Gesetzesvorlage zur Ausbildung der Pflegefachassistenz. Bundesbildungsministerin Prien sagte im Bundestag, mit dem Gesetz schaffe man eine einheitliche und attraktive Ausbildung, die 18 Monate dauere und auch vergütet werde. Bislang gibt es 27 landesrechtliche Regelungen.
