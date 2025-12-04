Bundestagsabgeordnete dürfen wieder Business Class fliegen. (picture alliance / dts-Agentur / -)

Auf Dienstreisen ist dies nun wieder ab einer Flugzeit von zwei Stunden möglich, wie die Pressestelle des Parlaments bestätigte. Der Ältestenrat habe die Änderung bereits im September beschlossen.

Damit wurde eine verschärfte Reiseregelung aus der vorangegangenen Legislaturperiode wieder abgeschwächt. Im Frühjahr 2024 hatte der Ältestenrat festgelegt, dass aus Kostengründen für Flüge unter vier Stunden die billigere Economy Class gebucht werden muss.

Eine Auswertung habe nun ergeben, dass die größte Kostenersparnis bei Flügen mit einer Dauer von bis zu zwei Stunden erzielt werde, teilte der Bundestag mit. Hier müsse auch künftig die Economy Class genutzt werden.

Diese Nachricht wurde am 04.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.