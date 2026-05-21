Der Bundestag will heute unter anderem auch über die Einführung eines digitalen Führungszeugnisses entscheiden. (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Mithilfe einer Änderung des Luftverkehrsteuergesetzes sollen Unternehmen entlastet werden. Die Luftverkehrsteuer wird auf jeden Abflug mit einem Passagierflugzeug von einem deutschen Flughafen erhoben. Ob Flüge für Reisende am Ende günstiger werden, hängt davon ab, ob die Airlines die gesunkenen Kosten ‌weiterreichen. Branchenverbände forderten vorab bereits weitere Schritte bei Standortkosten: Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft, BDL, erklärte Anfang der Woche, die geplante Steuersenkung reiche nicht aus, um Wettbewerbsnachteile gegenüber anderen europäischen Ländern auszugleichen.

Der Bundestag will heute auch über die Einführung eines digitalen Führungszeugnisses abstimmen. - Außerdem befasst sich das Plenum mit Empfehlungen des Bundes zur Umsetzung von Milliardenprojekten bei der Deutschen Bahn.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.