Damit will die Regierung Konsequenzen aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts ziehen. Die Richter in Karlsruhe hatten entschieden, dass Notlagenkredite zur Bewältigung der Corona-Pandemie nicht für spätere Jahre auf Vorrat zurückgelegt werden dürfen. Dies hat der Bund aber unter anderem im Wirtschaftsstabilisierungsfonds für die Energiepreisbremsen gemacht. Die dafür geplanten Gelder und Kredite werden nun im sogenannten Kernhaushalt verbucht. Voraussetzung dafür ist, dass der Bundestag erneut eine Notlage erklärt und so zum vierten Mal in Folge die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse aussetzt.

Weitere Themen im Bundestag sind Änderungen des Parteiengesetzes und des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. Mit einem weiteren Gesetzentwurf soll das Amt eines Polizeibeauftragten des Bundes geschaffen werden.

