Haushaltsberatungen

Abgeordnete fordern schnellere Digitalisierung der Justiz. (picture alliance / CHROMORANGE / Michael Bihlmayer)

Der CDU-Politiker Feiler sagte, dies sei kein Selbstzweck, sondern ein Schlüssel zu effizienteren Verfahren. Digitalisierung schaffe Transparenz und erhalte das Vertrauen in den Rechtsstaat. SPD-Fraktionsvizechefin Eichwede bekräftigte, der Bund müsse Richtern wegen der hohen Last an unerledigten Verfahren unter die Arme greifen. Die Grünen-Abgeordnete Schneider forderte mehr Tempo bei der Entwicklung der sogenannten Justiz-Cloud, die im Rahmen der Digitalisierung aufgebaut werden soll. Die Linken-Politiker Willnat drängte auf massive Investitionen in Justiz und Gerichte, anstatt Milliarden in Aufrüstung zu stecken. Der AfD-Abgeordnete Hanker kritisierte, im Justiz-Etat würde viel Geld in Programme fließen, die stark ideologisch geprägt seien.

