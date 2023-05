Zum Anlass des 75. Jahrestages der Gründung des Staates Israel sind Ron Prosor, der Botschafter des Staates Israel in Deutschland und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier als Ehrengäste in den Bundestag eingeladen worden. (IMAGO / Achille Abboud / IMAGO / Achille Abboud)

Der FDP-Fraktionsvorsitzende Dürr betonte, das Existenzrecht und die Sicherheit Israels seien für Deutschland nicht verhandelbar. Ähnlich äußerte sich der SPD-Abgeordnete Roth. Unionsfraktionschef Merz lobte die demokratische und offene Lebensweise in Israel. Das Ringen um die Justizreform und die eigene Identität sei Ausdruck der starken Demokratie in einer wachen Zivilgesellschaft, sagte Merz. Der Linken-Fraktionsvorsitzende Bartsch forderte, gegen jede Regung von Rassismus und Neonazismus in Deutschland vorzugehen. Hier sei in der Vergangenheit zu wenig getan worden.

An der Bundestagssitzung nahmen auch Bundespräsident Steinmeier und der israelische Botschafter Prosor als Gäste teil.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.