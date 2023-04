Ausschluss von demokratischen Abgeordneten aus dem Repräsentantenhaus in Tennessee: auch Justin Pearson ist betroffen. (AP / George Walker IV)

In der von den Republikanern dominierten Kammer kam die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit für den Ausschluss der Abgeordneten Jones und Pearson zustande. Der Ausschluss einer dritten Abgeordneten scheiterte knapp. US-Präsident Biden nannte das Vorgehen der Republikaner schockierend und undemokratisch. Nach den Abstimmungen strömten tausende Menschen zum Kapitol in Nashville, um sich solidarisch mit den drei Abgeordneten zu zeigen.

Die Betroffenen hatten vergangene Woche im Plenum in Gesänge und Parolen von Demonstranten eingestimmt, die auf der Empore der Kongresskammer ein schärferes Waffenrecht forderten. Wenige Tage vorher waren an einer Schule in Nashville sechs Menschen - darunter drei Kinder - erschossen worden.

Diese Nachricht wurde am 07.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.