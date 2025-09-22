USA
Abgesetzte Late-Night-Show von Jimmy Kimmel geht wieder auf Sendung

In den USA geht die abgesetzte Late-Night-Show von Jimmy Kimmel wieder auf Sendung.

    Der Moderator Jimmy Kimmel
    Jimmy Kimmel soll zurück auf Sendung gehen (picture alliance / RE / Westcom / STAR MAX / IPx)
    Das teilte der Sender ABC mit. Der Sender hatte Kimmels Talkshow in der vergangenen Woche abgesetzt, nachdem der von US-Präsident Trump ausgewählte Vorsitzende der Medienaufsichtsbehörde, Carr, dem Sender gedroht hatte. Hintergrund waren Äußerungen Kimmels zu dem Attentat auf den extrem rechten Aktivisten Charlie Kirk. Kimmel, der als Trump-Kritiker bekannt ist, hatte suggeriert, der Attentäter könne auch aus Trumps Anhängerschaft stammen.
    Zahlreiche Prominente hatten schockiert auf die Absetzung reagiert und zur Verteidigung der Meinungs- und Redefreiheit in den USA aufgerufen.
