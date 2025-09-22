Das teilte der Sender ABC mit. Der Sender hatte Kimmels Talkshow in der vergangenen Woche abgesetzt, nachdem der von US-Präsident Trump ausgewählte Vorsitzende der Medienaufsichtsbehörde, Carr, dem Sender gedroht hatte. Hintergrund waren Äußerungen Kimmels zu dem Attentat auf den extrem rechten Aktivisten Charlie Kirk. Kimmel, der als Trump-Kritiker bekannt ist, hatte suggeriert, der Attentäter könne auch aus Trumps Anhängerschaft stammen.
Zahlreiche Prominente hatten schockiert auf die Absetzung reagiert und zur Verteidigung der Meinungs- und Redefreiheit in den USA aufgerufen.
Diese Nachricht wurde am 22.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.