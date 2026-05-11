Der 55-Jährige bezeichnete die Anklageschrift als Müll. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm und drei Mitangeklagten vor, Informationen aus der Istanbuler Stadtverwaltung an ausländische Geheimdienste weitergegeben zu haben. Imamoglus Oppositionspartei CHP sowie Menschenrechtsorganisationen kritisieren den Prozess als politisch motiviert.
Imamoglu wird in einem weiteren Prozess Bestechung und Geldwäsche vorgeworfen. Er befindet sich seit seiner Festnahme im März vergangenen Jahres in Untersuchungshaft.
Diese Nachricht wurde am 11.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.