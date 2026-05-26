In einer Demokratie brauche es Wettbewerb unter den Parteien, zitiert die Nachrichtenagentur Reuters das Auswärtige Amt in Berlin. Dass in allererster Linie die stärkste Oppositionspartei CHP und viele ihrer Amtsträger mit juristischen Vorwürfen und Verfahren, auch Inhaftierungen und Absetzungen, konfrontiert seien, sei irritierend und werfe kritische Fragen auf.
Gestern hatte der bisherige Vorsitzende der CHP, Özel, in Izmir seine Anhänger zum Zusammenhalt aufgerufen. In der türkischen Stadt hatten Tausende Menschen gegen die Absetzung Özels protestiert. Sie sehen darin einen "Justizputsch". Die Polizei setzte Wasserwerfer und Tränengas ein.
Diese Nachricht wurde am 27.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.