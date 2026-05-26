Türkei
Abgesetzter CHP-Chef Özel spricht zu Anhängern in Izmir

​Die Bundesregierung hat das Vorgehen türkischer Behörden gegen ‌die größte Oppositionspartei ⁠CHP kritisiert.

    Özgür Özel steht auf einem zur Bühne umfunktionierten Busdach.
    Der abgesetzte Chef der Oppositionspartei CHP, Özgür Özel, wandte sich vom Dach eines Busses an seine Anhänger in Izmir. (picture alliance / AP Photo / Erdem Sahin)
    In einer Demokratie brauche es Wettbewerb unter den Parteien, zitiert die Nachrichtenagentur Reuters das Auswärtige Amt in Berlin. Dass in allererster Linie die stärkste Oppositionspartei CHP und viele ihrer Amtsträger mit juristischen Vorwürfen und Verfahren, auch Inhaftierungen und Absetzungen, konfrontiert seien, sei irritierend und werfe kritische Fragen auf.
    Gestern hatte der bisherige Vorsitzende der CHP, Özel, in Izmir seine Anhänger zum Zusammenhalt aufgerufen. In der türkischen Stadt hatten Tausende Menschen gegen die Absetzung Özels protestiert. Sie sehen darin einen "Justizputsch". Die Polizei setzte Wasserwerfer und Tränengas ein.
    Diese Nachricht wurde am 27.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.