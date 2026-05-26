Türkei
Abgesetzter CHP-Chef Özel spricht zu Anhängern in Izmir - zuvor Wasserwerfer-Einsatz

In der türkischen Stadt Izmir hat der bisherige Vorsitzende der Oppositionspartei CHP, Özel, seine Anhänger zum Zusammenhalt aufgerufen.

    Özgür Özel steht auf einem zur Bühne umfunktionierten Busdach.
    Der abgesetzte Chef der Oppositionspartei CHP, Özgür Özel, wandte sich vom Dach eines Busses an seine Anhänger in Izmir. (picture alliance / AP Photo / Erdem Sahin)
    Der von einem Gericht abgesetzte Politiker forderte seinen Nachfolger Kilicdaroglu auf, schnellstmöglich einen Parteikongress einzuberufen. Özel kündigte an, dann erneut als Parteichef zu kandidieren. In Izmir hatten heute tausende Menschen gegen die Absetzung Özels protestiert. Die Polizei setzte Wasserwerfer und Tränengas ein und löste die Kundgebung auf.
    Özel war am vergangenen Donnerstag von einem Gericht als Parteivorsitzender abgesetzt worden. Seine Anhänger stufen das Urteil als "Justizputsch" ein.
    Diese Nachricht wurde am 26.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.