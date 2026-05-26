Der von einem Gericht abgesetzte Politiker forderte seinen Nachfolger Kilicdaroglu auf, schnellstmöglich einen Parteikongress einzuberufen. Özel kündigte an, dann erneut als Parteichef zu kandidieren. In Izmir hatten heute tausende Menschen gegen die Absetzung Özels protestiert. Die Polizei setzte Wasserwerfer und Tränengas ein und löste die Kundgebung auf.
Özel war am vergangenen Donnerstag von einem Gericht als Parteivorsitzender abgesetzt worden. Seine Anhänger stufen das Urteil als "Justizputsch" ein.
Diese Nachricht wurde am 27.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.