Ankara
Abgesetzter CHP-Chef Özel verlässt Parteizentrale nach Erstürmung durch Polizei

In der türkischen Hauptstadt Ankara hat der abgesetzte CHP-Vorsitzende Özel die Parteizentrale nach der Erstürmung durch die Polizei verlassen. Er sagte, von nun an sei die Partei auf den Straßen und Plätzen. Anschließend zogen Özel und hunderte seiner Anhänger in Richtung Parlament.

    Das Foto zeigt, wie Bereitschaftspolizisten die Parteizentrale der CHP in Ankara stürmen.
    In Ankara hat die Bereitschaftspolizei die CHP-Zentrale gestürmt. (AFP / ADEM ALTAN)
    Zuvor war die Bereitschaftspolizei in die CHP-Zentrale eingedrungen, in der sich Özel verschanzt hatte. Dabei verwendeten die Einsatzkräfte auch Tränengas und Gummigeschosse. Die örtlichen Behörden hatten die Räumung der Parteibüros angeordnet. Sie verwiesen auf das umstrittene Gerichtsurteil von Donnerstag, mit dem Özel abgesetzt wurde. Die Entscheidung sieht auch vor, dass der frühere Parteichef Kilicdaroglu die Führung der CHP wieder übernimmt. Özels Anhänger stufen das Urteil als "Justizputsch" ein.
    Diese Nachricht wurde am 24.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.