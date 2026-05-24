In Ankara hat die Bereitschaftspolizei die CHP-Zentrale gestürmt. (AFP / ADEM ALTAN)

Zuvor war die Bereitschaftspolizei in die CHP-Zentrale eingedrungen, in der sich Özel verschanzt hatte. Dabei verwendeten die Einsatzkräfte auch Tränengas und Gummigeschosse. Die örtlichen Behörden hatten die Räumung der Parteibüros angeordnet. Sie verwiesen auf das umstrittene Gerichtsurteil von Donnerstag, mit dem Özel abgesetzt wurde. Die Entscheidung sieht auch vor, dass der frühere Parteichef Kilicdaroglu die Führung der CHP wieder übernimmt. Özels Anhänger stufen das Urteil als "Justizputsch" ein.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.