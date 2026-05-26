CHP-Chef Özel ist von einem Gericht abgesetzt worden. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Mehmet Masum Suer)

In der Stadt kam es im Vorfeld zu weiteren Festnahmen von Parteimitgliedern, Berichten zufolge auch eines Bezirksbürgermeisters. Özel hatte am Wochenende bereits einen Protestzug durch die Hauptstadt Ankara abgehalten. Dort war die Bereitschaftspolizei in die CHP-Zentrale eingedrungen, wo sich Özel zwischenzeitlich verschanzt hatte. Er war am vergangenen Donnerstag von einem Gericht als Parteivorsitzender abgesetzt worden. Özels Anhänger stufen das Urteil als "Justizputsch" ein. Zahlreiche CHP-Mitglieder sitzen in Haft, darunter der abgesetzte Istanbuler Bürgermeister Imamoglu. Die türkische Regierung weist eine Einflussnahme auf die Justiz zurück.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.