Der abgesetzte Chef der Oppositionspartei CHP, Özgür Özel, kündigt die Gründung einer neuen Partei an. (picture alliance / AP Photo / Erdem Sahin)

Er sagte im Parlament in Ankara, sie werde zur stärksten Oppositionskraft werden. Özel war bis Mai Anführer der CHP, dem größten Konkurrenten für die Regierungspartei von Präsident Erdogan, der AKP. Er wurde durch einen Gerichtsbeschluss abgesetzt, weil er Delegierte bestochen haben soll, für ihn zu stimmen. Özel weist den Vorwurf zurück. Die CHP steht unter Druck der Justiz, seit sie vor zwei Jahren bei den Kommunalwahlen stärkste Kraft wurde.

Türkische Medien berichten, dass Özel in der kommenden Woche einen Antrag auf Gründung der neuen Partei einreichen will.

Diese Nachricht wurde am 21.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.