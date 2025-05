Mit dem Ausrufen des Kriegsrechts hat Yoon eine Staatskrise in Südkorea ausgelöst. (picture alliance / Sipa USA / Young Ho)

Dies gab die Strafverfolgungsbehörde bekannt und erklärte, es habe zusätzliche Ermittlungen gegeben. Gestern war Yoons Privatresidenz in der Hauptstadt Seoul durchsucht worden. Wegen der Ausrufung des Kriegsrechts wurde Yoon bereits im Januar wegen Aufruhrs angeklagt.

Der ehemalige Staatschef hatte Anfang Dezember wegen eines Haushaltsstreits das Kriegsrecht verhängt und Südkorea damit in eine politische Krise gestürzt. Das Parlament in Seoul stimmte daraufhin für die Absetzung Yoons, was das südkoreanische Verfassungsgericht Anfang April bestätigte.

Diese Nachricht wurde am 01.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.