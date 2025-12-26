Grenzkonflikt

Die thailändische Regierung erklärte, die Statue sei aus "Sicherheits- und Verwaltungsgründen" abgerissen worden. Um die Missachtung einer Religion oder Weltanschauung sei es dabei nicht gegangen. Die 2014 errichtete Statue der hinduistischen Gottheit Vishnu soll sich auf kambodschanischem Territorium befunden haben. Auch Indien hat den Abriss der Statue als "respektlose Handlung" kritisiert.
Seit Mittwoch beraten Delegationen beider Länder über ein Ende ihres Grenzkonflikts. Bei den im Dezember erneut aufgeflammten Kämpfen wurden nach offiziellen Angaben bislang mehr als 40 Menschen getötet und über 900.000 vertrieben.
