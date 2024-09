Nach dem Brückeneinsturz in Dresden sind dort auch Bergepanzer der Bundeswehr im Einsatz. (Robert Michael / dpa / Robert Michael)

Ziel war es, bis zum erwarteten Höchststand des Hochwassers infolge der Starkregenfälle in Ost- und Mitteleuropa fertig zu werden. Mit dem Höchststand wird ab morgen Abend gerechnet.

In Rumänien kamen mindestens vier Menschen bei Überflutungen ums Leben. Entlang der Donau stehen zahlreiche Häuser unter Wasser. In Tschechien sind 60.000 Haushalte ohne Strom. In einigen Orten im Südwesten Polens fiel binnen 24 Stunden so viel Regen wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen. Auch in Österreich steigen die Pegelstände.

Diese Nachricht wurde am 14.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.