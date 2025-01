In China werden weltweit die meisten Elektroautos verkauft. (IMAGO / NurPhoto)

Das geht aus von der britischen Beratungsfirma Rho Motion zusammengestellten Daten hervor. Insgesamt wurden demnach 17,1 Millionen E-Autos ausgeliefert - mehr als die Hälfte davon in China. In Europa habe hingegen vor allem der Einbruch der Verkäufe in Deutschland zu einem Rückgang der Zahlen geführt, hieß es.

