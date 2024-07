Trotz Gebäudeenergiegesetz

Absatz von Wärmepumpen bricht um mehr als 50 Prozent ein

Der Absatz von Wärmepumpen in Deutschland ist drastisch eingebrochen. Die Ziele der Bundesregierung bei der Wärmewende, also dem allmählichen Abschied von Öl- und Gasheizungen, werden in diesem Jahr voraussichtlich deutlich verfehlt - obwohl seit Anfang des Jahres das neue Gebäudeenergiegesetz in Kraft ist. Industrieverbände sehen vor allem ein Problem in der politischen Kommunikation.

30.07.2024