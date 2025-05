Kabinettsbeschluss

Das neue Bundeskabinett bei seiner ersten Sitzung. (dpa / Kay Nietfeld)

Das berichtet die Wirtschaftswoche unter Berufung auf eine Umfrage in allen 16 Ministerien und im Kanzleramt. Demnach werden pro Jahr rund 275.000 Euro eingespart. Viele Beauftragte führten den Titel nur zusätzlich, ohne dafür ein Extra-Gehalt zu beziehen, hieß es. Darunter fallen etwa die Berlin-Bonn-Beauftragte oder der Fahrradbeauftragte. Tatsächliche Einsparungen gibt es etwa bei den Posten des Innovationsbeauftragten für Grünen Wasserstoff oder des Sondergesandten für die Neustrukturierung der Verwaltung in der Ukraine. - Die Bundesregierung hatte die Streichung der 25 Beauftragten in ihrer ersten Kabinettssitzung Anfang des Monats beschlossen und erklärt, es gehe um den Abbau von Doppelstrukturen.

FDP-Chef Dürr forderte größere Anstrengungen. Die dringend notwendige Staatsreform dürfe nicht zu einer leeren Worthülse verkommen, sagte er der Wirtschaftswoche.

