Niclas Füllkrug im Dortmund-Trikot (Archivfoto) (picture alliance / Kirchner-Media / Kirchner / David Inderlied)

Am Vorabend hatten mehrere Medien über einen Transfer des Stürmers in die englische Premier Legaue zu West Ham United berichtet. Füllkrug war erst vor der vergangenen Saison von Bundesligist Werder Bremen nach Dortmund gekommen. Bei den Westfalen hat der Torjäger noch einen Vertrag bis 2026. Als Ablöse für Dortmund sind im Falle von Füllkrugs Wechsel nach Großbritannien eine Fixsumme in Höhe von 27 Millionen Euro sowie weitere Bonunszahlungen von bis zu fünf Millionen Euro im Gespräch.

Diese Nachricht wurde am 03.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.