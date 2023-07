Trauerfeier für Heide Simonis (Marcus Brandt / dpa / Pool / dpa / Marcus Brandt)

Regierungschef Günther sagte, Schleswig-Holstein verneige sich vor ihrer Lebensleistung. Mit der ihr eigenen Beharrlichkeit habe Simonis viel für das Bundesland erreicht. Sie habe Politik so erklärt, dass jeder sie verstanden habe. Sie liebte das Land und die Menschen, und die Menschen liebten sie, führte der CDU-Politiker aus. An der Zeremonie in der Petruskirche nahmen rund 500 Gäste teil - darunter SPD-Chefin Esken und Bundesverteidigungsminister Pistorius.

Simonis war 1993 als erste Frau ins Amt einer Ministerpräsidentin in Deutschland gewählt worden. Am 12. Juli starb sie im Alter von 80 Jahren nach langer Krankheit.

