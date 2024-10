DFB-Frauen

Alexandra Popp wird zum Abschied aus der Nationalmannschaft ihr 145. Länderspiel bestreiten. (picture alliance / dpa / Sebastian Christoph Gollnow)

Bundestrainer Wück kündigte an, Popp werde vor der Halbzeitpause ausgewechselt und gebührend verabschiedet. Der DFB erwartet zu dem Spiel etwa 25.500 Zuschauer. Popp debütierte 2010 für die Nationalmannschaft, absolvierte bislang 144 Länderspiele und erzielte 67 Tore. Sie hatte nach den Olympischen Spielen in Paris bekanntgegeben, ihre DFB-Karriere zu beenden. Für den VfL Wolfsburg will die Offensivspielerin weiter aktiv bleiben.

Neben Popp werden im Rahmen des Länderspiels gegen Australien auch Verteidigerin Marina Hegering und Torhüterin Merle Frohms gewürdigt, die ebenfalls aus der Nationalmannschaft zurückgetreten sind.

