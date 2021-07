Ob Zar Peter in "Zar und Zimmermann", Aida und Radames in "Aida" oder Wotan und Brünhilde in "Die Walküre": Die Protagonisten müssen Abschied nehmen – von der Tochter, von der Geliebten oder vom Leben.

Vor allem seit der Romantik gehören Abschiedsszenen zu den emotionalen Höhepunkten jeder dramatischen Oper. Dabei geht es meist um herzzerreißende Trennungen oder um den Verzicht auf das Lebensglück.

Allerdings wurden Abschiede auch als Karikatur verwendet, wie in Mozarts "Così fan tutte". Und über das Pathos seiner Kollegen macht sich Johann Strauß Sohn in seiner Operette "Die Fledermaus" lustig, wenn Gabriel von Eisenstein sich von seiner Gattin Adele verabschiedet.

Verschiedene Facetten des musikalischen Abschiednehmens stehen im Mittelpunkt der Sendung mit Ausschnitten aus Opern von Mozart, Lortzing, Wagner, Verdi, Mascagni, Strauss und Strauß Sohn.