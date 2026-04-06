Teilnehmer einer Kundgebung anlässlich der Ostermärsche der Friedensbewegung in Thüringen ziehen durch die Innenstadt von Jena. (Bodo Schackow / dpa)

Kundgebungen gibt es etwa in in Dortmund, Frankfurt am Main, Hamburg, Nürnberg und am Fliegerhorst in Büchel, wo die Friedensbewegung traditionell für den Abzug der US-Atombomben demonstriert. Im Gegensatz zum Karsamstag mit Aktionen in mehr als 70 Städten fanden gestern, am Ostersonntag, deutlich weniger Veranstaltungen statt.

Koordiniert werden die Ostermärsche vom Netzwerk Friedenskooperative. Zentrale Themen sind in diesem Jahr die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten sowie Aufrüstung und eine mögliche Rückkehr zur Wehrpflicht. Seit mehr als 60 Jahren wird an Ostern für Frieden und gegen Atomwaffen demonstriert.

Diese Nachricht wurde am 06.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.