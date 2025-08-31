Gipfel in Tianjin

Flaggen der Teilnehmerstaaten im chinesischen Tianjin (picture alliance / Associated Press / Rafiq Maqbool)

Zu den Ländern der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit zählen neben China unter anderen Russland, Kasachstan, Indien und der Iran. Ihre Staats- und Regierungschefs beraten auf der Konferenz über gemeinsame Strategien in Handels- und Sicherheitsfragen.

Der chinesische Staats- und Parteichef Xi rief die SOZ-Staaten gestern angesichts von Konflikten und Handelsstreitigkeiten zur Einigkeit auf. Die Organisation trage eine große Verantwortung für die Wahrung des Friedens und der Stabilität, betonte er vor den Staats- und Regierungschefs, darunter auch Russlands Präsident Putin. Offen ist, ob es in Tianjin heute auch zu einem bilateralen Treffen Putins mit Indiens Premierminister Modi kommt. Indien ist Großabnehmer von russischem Öl und Gas. Mit Blick auf Russlands Krieg in der Ukraine hat US-Präsident Trump deshalb Indien mit hohen Zöllen belegt.

