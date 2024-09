Paralympics

Eindrücke von der Abschlussfeier der Paralympischen Spiele (IMAGO / Ralf Kuckuck / IMAGO / Ralf Kuckuck)

Nach der Feier unter Mitwirkung von 24 französischen DJs vor 60.000 Zuschauern wird das olympische Feuer gelöscht werden. Damit enden in Frankreich rund sechs Wochen des olympischen und paralympischen Ausnahmezustands. Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo sagte: "Ich denke, dass wir alle ein Gefühl der Freude und des Stolzes empfinden werden, den Eindruck, dass etwas zu Ende geht, das es uns ermöglicht hat, uns gemeinsam gut zu fühlen und der Welt zu zeigen, wie wir Spaß haben können."

Am letzten Wettkampftag holten deutsche Kanu-Sportlerinnen noch drei Medaillen. Im Kajak-Einzel über 200 Meter gewann die Deutsche Felicia Laberer eine Bronzemedaille. Zuvor hatte bereits Kanutin Edina Müller ebenfalls Bronze geholt. Die deutsche Fahnenträgerin der Eröffnungsfeier paddelte in ihrer Klasse über 200 Meter auf Rang drei. Auch Anja Adler holte in ihrer Kajak-Klasse Bronze.

DBS-Präsident: Sportler haben einmalige Erlebnisse geschaffen

Der Präsident des Deutschen Behindertensportverbands, Friedhelm Julius Beucher, bewertete die Gesamtleistung der deutschen Mannschaft positiv. Die Sportlerinnen und Sportler hätten einmalige Erlebnisse geschaffen. Man könne zufrieden sein, und man sei stolz auf das Erreichte, sagte der Chef des Deutschen Behindertensportverbandes der Nachrichtenagentur SID. Insgesamt gab es zehnmal Gold, 14-mal Silber und 25-mal Bronze. Das deutsche Team landete auf Platz elf im Medaillenspiegel.

