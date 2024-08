Olympische Spiele

Abschlussfeier in Paris - gemischte Bilanz des DOSB

In Paris findet am Abend die Abschlussfeier der Olympischen Spiele. Bei der Zeremonie im "Stade de France" übergibt die Pariser Bürgermeisterin Hidalgo die olympische Fahne an die Bürgermeisterin von Los Angeles, Bass. Dort werden 2028 die nächsten Sommerspiele ausgetragen. Außerdem wird das olympische Feuer gelöscht.

11.08.2024