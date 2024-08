Olympische Spiele

Abschlussfeier in Paris - gemischte Bilanz des DOSB

Die Olympischen Spiele in Paris sind mit einer feierlichen Zeremonie beendet worden. Im "Stade de France" wurde die Olympische Flamme gelöscht. Die Pariser Bürgermeisterin Hidalgo übergab die Olympische Flagge an die Bürgermeisterin von Los Angeles, Bass. Die Stadt an der US-Westküste ist Austragungsort der nächsten Sommerspiele 2028.

12.08.2024