Wolfsburg, Heidenheim oder St. Pauli?

Unter anderem kämpfen mit dem VfL Wolfsburg, dem 1. FC Heidenheim und dem FC St. Pauli drei Mannschaften um den Klassenerhalt. Alle stehen mit jeweils 26 Punkten am Tabellenende und hoffen auf die Relegation. Wolfsburg spielt gegen St. Pauli, Heidenheim gegen Mainz.
In der 2. Liga geht es um den zweiten Aufsteiger neben Schalke. Elversberg, Hannover und Paderborn haben ebenfalls bei Punktgleichstand noch die Chance. Alle Spiele beginnen um 15.30 Uhr.
In der 3. Liga hoffen neben Cottbus noch Duisburg und Essen auf den Aufstieg. Osnabrück ist bereits aufgestiegen.
Diese Nachricht wurde am 16.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.