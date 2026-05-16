Wolfsburg, Heidenheim oder St. Pauli?
Abstiegskampf am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga

In der Fußball-Bundesliga steht heute der letzte Spieltag mit verschiedenen Entscheidungen an.

    Das Bild zeigt eine Szene aus dem Bundesliga-Spiel Leipzig-Wolfsburg: Zweikampf des Leipzigers Yan Diomande (links) mit Wolfsburgs Kento Shiogai.
    Kento Shiogai (r) und der VfL Wolfsburg kämpfen gegen den Abstieg in die Zweite Liga (picture alliance / HMB Media / Paul Fritz)
    Unter anderem kämpfen mit dem VfL Wolfsburg, dem 1. FC Heidenheim und dem FC St. Pauli drei Mannschaften um den Klassenerhalt. Alle stehen mit jeweils 26 Punkten am Tabellenende und hoffen auf die Relegation. Wolfsburg spielt gegen St. Pauli, Heidenheim gegen Mainz.
    In der 2. Liga geht es um den zweiten Aufsteiger neben Schalke. Elversberg, Hannover und Paderborn haben ebenfalls bei Punktgleichstand noch die Chance. Alle Spiele beginnen um 15.30 Uhr.
    In der 3. Liga hoffen neben Cottbus noch Duisburg und Essen auf den Aufstieg. Osnabrück ist bereits aufgestiegen.
    Diese Nachricht wurde am 16.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.