Eine Sitzung im Deutschen Bundestag in Berlin (Archivild). (picture alliance | Flashpic | Jens Krick (Symbolbild))

Die Pläne von Gesundheitsministerin Warken zielen darauf ab, zusätzliche Leistungen für Patienten zu ermöglichen. Neben Vorsorge-Angeboten betrifft das etwa Impfungen, beispielsweise auch gegen Tetanus oder die Viruserkrankung FSME. Zudem sollen Apotheken in bestimmten Fällen verschreibungspflichtige Medikamente direkt abgeben können, ohne dass ein ärztliches Rezept vorliegt. In erster Lesung beraten die Abgeordneten über die von der Koalition geplante antragslose Auszahlung des Kindergelds, das Eltern künftig automatisch nach der Geburt eines Kindes erhalten sollen. Eingeführt werden soll das neue Verfahren schrittweise.

Weitere Themen sind der jährliche Abrüstungsbericht der Bundesregierung sowie verschiedene Anträge mehrerer Fraktionen.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.