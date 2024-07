Abstimmung über deutsche Fahnenträger: Dennis Schröder könnte bei der Zeremonie in Paris eine entscheidende Rolle zufallen (Archivbild). (picture alliance / dpa / Swen Pförtner)

Nominiert sind zudem Reiterin Jessica von Bredow-Werndl, Judoka Anna-Maria Wagner sowie Sportschütze Christian Reitz. Eine Woche lang wird zu gleichen Teilen von Sportlern und Fans abgestimmt, wer die Fahne tragen darf

Die Siegerin und der Sieger sollen am 25. Juli bei einer Pressekonferenz im Deutschen Haus in Paris verkündet werden. Bereits einen Tag später steht dann die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele an.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.