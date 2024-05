UNO-Vollversammlung

Die UNO stimmt über Gedenktag zum Völkermord von Srebrenica ab. (dpa / picture alliance / Beata Zawrzel)

Sollte es wie erwartet eine Mehrheit für den Vorschlag geben, wird künftig am 11. Juli an den Genozid an bosnischen Muslimen erinnert. Der Entwurf wurde unter anderem von Deutschland ausgearbeitet. Die serbische Regierung kritisierte das Vorhaben. Ein Gedenktag spalte die Region, so ihre Argumentation.

Bei dem Massaker während des Bosnien-Kriegs wurden am 11. Juli und den darauffolgenden Tagen 8.000 bosnische Muslime umgebracht. Bei den Opfern handelte es sich überwiegend um Männer. Das Kriegsverbrechertribunal für das ehemalige Jugoslawien sowie der Internationale Gerichtshof stuften das Massaker von Srebrenica als Genozid ein. Der damalige politische Führer der bosnischen Serben, Karadzic, sowie der Kommandant der sogenannten Bosnisch-Serbischen Armee, Mladic, wurden zu lebenslangen Gefängnisstrafen verurteilt.

Diese Nachricht wurde am 23.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.