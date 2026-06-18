Die Abstimmung über Gesundheitsreform wird verschoben (Archivbild). (imago images / Robert Poorten )

Nach Angaben des gesundheitspolitischen Sprechers der SPD-Fraktion, Pantazis, ist der geplante Termin nun der 10. Juli, der letzte Sitzungstag vor der Sommerpause. Pantazis begründete die Verschiebung mit weiterem Beratungsbedarf. Die Koalitionsfraktionen wollten die Beratungen über den Entwurf von Gesundheitsministerin Warken mit der notwendigen Sorgfalt führen, sagte er.

Die Pläne der Bundesregierung für die Gesundheitsreform waren bei der ersten Lesung im Bundestag vor einer Woche auf Kritik der Oppositionsparteien gestoßen. Auch im Bundesrat gab es Widerstand.

Der Gesetzentwurf sieht Einschnitte sowie zusätzliche Kosten für Versicherte vor, die bereits im kommenden Jahr wirksam werden sollen. Ziel ist, die zuletzt stark gestiegenen Beiträge zur Krankenversicherung zu stabilisieren.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.