Antonio Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen (picture alliance /ZUMAPRESS.com/Bianca Otero)

Vier Frauen und drei Männer bewerben sich um die Nachfolge des portugiesischen Amtsinhabers Guterres, der nach zehn Jahren abtritt. Zu den Kandidaten gehören unter anderem die ehemalige chilenische Präsidentin Bachelet und der Leiter der Internationalen Atomenergiebehörde, Grossi, aus Argentinien. Uganda hat zudem kurzfristig den früheren Präsidentschaftskandidaten Otunnu nachnominiert.

Die Abstimmungen im UNO-Sicherheitsrat erfolgen geheim und in mehreren Runden. Vetomächte wie die USA, China und Russland können Bewerber blockieren. Die Generalversammlung muss den gewählten Kandidaten bestätigen.

Diese Nachricht wurde am 30.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.