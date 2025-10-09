Es gibt zwei Misstrauensanträge gegen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Eingebracht wurden sie von der rechten PfE-Fraktion sowie der Linkenfraktion. Die PfE kritisiert von der Leyens Migrationspolitik ebenso wie ihre Handels- und Wirtschaftspolitik. Die Linken werfen der Kommission vor, nichts gegen die Situation im Gazastreifen zu unternehmen, und kritisieren das Zollabkommen zwischen EU und USA.

Eine ausreichende Mehrheit für die Anträge gilt als unwahrscheinlich. Keine Unterstützung haben etwa die Fraktionen der konservativen EVP, der sozialdemokratischen S&D sowie der Grünen signalisiert. Zuletzt lehnte das EU-Parlament im Juli einen Misstrauensantrag gegen von der Leyen ab.

